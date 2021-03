Camionista si addormenta ubriaco sul Tir in mezzo alla carreggiata: ritirata la patente

VERONA - Lo hanno trovato fermo col Tir in mezzo alla carreggiata, ubriaco fradicio, tanto da rischiare il coma etilico. È accaduto stanotte poco prima delle 24 in viale delle Nazioni a Verona. Lì, i militari del reggimento Lagunari Serenissima hanno trovato il grosso autoarticolato fermo nel mezzo della carreggiata, con il conducente accasciato sul volante, privo di sensi, che non rispondeva alle chiamate dei militari. Che a quel punto, hanno immediatamente allertato i Carabinieri sia per liberare la strada dall’ingombrante camion posizionato in modo pericoloso per sè e per gli altri, sia per accertarsi dello stato del conducente che, nonostante le sollecitazioni dei militari, non sembrava riprendere conoscenza.

Giunti immediatamente sul posto, i carabinieri della sezione Radiomobile di Verona hanno subito contribuito a “svegliare”, insieme al 118, il camionista. Ripresa conoscenza, tutto è apparso più chiaro: l’uomo difatti, che non voleva proprio saperne di scendere dal mezzo, aveva un fortissimo alito vinoso, talmente forte da far pensare che fosse proprio quella la ragione dello svenimento. Inevitabile la verifica del tasso alcolemico: l’esito è stato di ben 3,31 g/L, un livello di alcol altissimo, per il quale si può rischiare il coma etilico. Con immediato è stato il ritiro cautelare della patente di guida.

