Camioncino prende fuoco in tangenziale: traffico rallentato per le operazioni di spegnimento

VERONA - Alle 7.30 di questa mattina 29 dicembre un camioncino, in transito sulla tangenziale nord a Verona, giunto all'altezza dello svincolo del centro agroalimentare, ha iniziato a prendere fuoco nella parte posteriore della cabina. Il veicolo trasportava un mezzo d'opera. Gli occupanti, arrestato il mezzo si sono subito allontatanti chiamando il 115. I vigili del fuoco, giunti da Verona con 1 autopompa e 5 uomini, hanno operato per spegnere le fiamme che lambivano la cabina ed evitato che le stesse si propagassero al mezzo d'opera caricato sul cassone, mezzo che non ha subito danni particolari. Durante tutte le operazioni la tangenziale ha subito dei rallentamenti al traffico.