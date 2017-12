Scomparso Osvaldo Fattori: compose la "mediana" con Santagiuliana e Abeni

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -. E' morto a Milano oggi, all'età di 95 anni,nato il 22 giugno del 1922 a San Michele Extra () come Mario Corso peraltro. Cresciuto nelle giovanili dell'Audace iniziò la carriera con la maglia biancorossa guidando la squadra berica alla promozione in serie A nel 1942 e formando la famosacon i compagni di squadracon cui poi giocò nella massima categoria. Tutti e tre vennero provati in un test per la nazionale in blocco, ma poi la Seconda Guerra Mondiale (che bloccò i campionati di calcio) non consentì ai tre di vestire l'azzurro in partite ufficiali.Durante il conflitto bellico disputò una stagione (senza campionati ufficiali) al Como assieme a Santagiuliana, per poi tornare al Vicenza nel primo anno dopo la ripresa dei campionati, dove collezionò 25 presenze e 1 gol. L'anno successivo, nella stagione 1946-1947, Fattori fu trasferito alla Sampdoria (35 presenze), per poi passare all'Inter dove fu protagonista con laper sette stagioni, dal 1947 al 1954, impreziosite da 178 presenze complessive, 7 reti e la conquista di due scudetti di fila, nel 1953 e 1954. Durante la permanenza in nerazzurro ha disputato 4 partite con la maglia della nazionale italiana, tra cui un match al Mondiale 1950, precisamente Italia-Paraguay 2-0.