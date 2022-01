Hellas parte per La Spezia malgrado 8 giocatori positivi, Udinese va in quarantena e chiede il rinvio

Hellas verona è già partita ugualmente per la trasferta a La Spezia malgrado abbia 8 giocatori positivi, mentre l'Udinese ha messo tutti in quarantena e ha chiesto alla Lega Serie A il rinvio delle gare in programma domani contro la Fiorentina e domenica contro l'Atalanta

VERONA

Il Verona è regolarmente partito nel primo pomeriggio di oggi, 5 gennaio, verso La Spezia, dove è prevista domani la partita per la 20/a giornata della Serie A, dopo che ieri dieci componenti del gruppo squadra - otto calciatori e due dello staff - erano risultati positivi al Covid-19. Stamani i gialloblù hanno svolto a Castelnuovo del Garda una seduta di allenamento, incentrata su rapidità e lavoro tattico. Da lì la partenza per la Liguria.

UDINESE

L'Udinese non giocherà domani, 6 gennaio, a Firenze in notturna la programmata gara contro la Fiorentina. Non solo: l'Azienda sanitaria friulana ha imposto cinque giorni di quarantena all'intero gruppo friulano, sospendendo così anche gli allenamenti, in attesa dell'esito del nuovo giro di tamponi. Alle nove positività emerse ieri nel gruppo squadra, oggi se ne sono aggiunte altre due. Di conseguenza salta pure la gara casalinga di domenica pomeriggio

contro l'Atalanta alla Dacia Arena. Udinese Calcio, di conseguenza, recependo le disposizioni dell’autorità sanitaria, ha inoltrato alla Lega Serie A formale richiesta di rinvio delle gare in programma domani contro la Fiorentina e domenica contro l'Atalanta.