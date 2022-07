Cancellieri saluta Hellas Verona e va alla Lazio: l'attaccante potrà essere ceduto per 7 milioni. Da Bergamo arriva Piccoli

VERONA - La Lazio ha comunicato di aver acquisito temporaneamente, fino al 30 giugno 2023, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Cancellieri, proveniente dall'Hellas Verona. La cessione temporanea è gratuita. La Lazio avrà l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in cessione definitiva al verificarsi diparticolari condizioni sportive.

In quel caso la cessione verrà trasformata in definitiva per un corrispettivo di sette milioni di euro, da versarsi, in favore dell'Hellas Verona, in tre annualità. Premi, per un massimo di un milione e cinquecentomila, saranno corrisposti all'Hellas Verona alverificarsi di condizioni sportive concordate. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro quinquennale. Cancellieri è cresciuto nelle giovanili di Roma e Verona e ha vestito la maglia azzurra nelle nazionali Under 17 e Under 21.

A Verona arriva invece l'attaccante Roberto Piccoli, dall'Atalanta. L'Hellas ha reso noto di averlo acquisito a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023.