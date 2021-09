Bologna-Verona vietata ai tifosi veneti, il prefetto blocca la vendita dei biglietti

VERONA - I residenti in Veneto non potranno assistere a Bologna-Verona, partita in programma allo stadio Dall'Ara lunedì alle 20.45. Lo ha deciso il prefetto di Bologna che ha disposto il divieto di vendita dei biglietti a chi ha la residenza in Veneto.

L'ordinanza è stata adottata su impulso del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, sentito il Questore di Bologna, dopo una «valutazione delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica».