Cade dal ponte e finisce nell'Adige: 14enne salvato dai Vigili del fuoco

VERONA - I Vigili del fuoco sono intervenuti al ponte Pietra a Verona, nel pomeriggio di oggi 4 dicembre, per soccorrere un 14enne veronese caduto nell'Adige. Per cause in corso di accertamento il giovane è finito nelle acque del fiume in prossimità del ponte, rimanendo ferito. Molte le richieste dei passanti agli enti di soccorso, arrivati sul posto nel giro di pochi minuti. Due operatori del soccorso fluviale dei Vigili del fuoco si sono calati dal ponte ed hanno raggiunto e immobilizzato il giovane. Il recupero è stato effettuato dall'elicottero dei Vigili del fuoco di Trento. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale cittadino di borgo Trento. Le operazioni di salvataggio hanno impegnato 9 unità dei Vigili del fuoco per circa 2 ore. Sul posto Polizia di Stato, Polizia Locale e Suem118.