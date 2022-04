Cade dalla mountain bike in allenamento, 16enne recuperato dal Soccorso alpino

Grezzana (Vr) - Verso le 12.20 di oggi 15 aprile il Soccorso alpino di Verona è stato allertato dal 118, per un giovane ciclista infortunatosi a Lugo, lungo un tracciato per le mountain bike. Il sedicenne di Bergamo, che stava percorrendo l'itinerario assieme ai compagni di squadra a velocità sostenuta, era caduto riportando la sospetta lussazione di una spalla.

Il ragazzo è stato raggiunto da 5 soccorritori che lo hanno subito stabilizzato, per poi affidarlo alle cure del personale sanitario dell'automedica e dell'ambulanza sopraggiunte nel frattempo. Caricato in barella, l'infortunato è stato trasportato per un breve tratto fino all'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Borgo Trento.