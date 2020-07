Uomo di 68 anni colto da malore cade nel lago di Garda e annega

BRENZONE SUL GARDA - Un cadavere è stato trovato sulle acque del Lago di Garda, ad Assenza di Brenzone. È stata la chiamata di un passante questa mattina, 5 luglio, intorno alle 6.30 a far scattare i soccorsi.

Gli uomini della guardia costiera e dei vigili del fuoco hanno collaborato per riportarlo a riva, mentre i sanitari giunti con l'automedica del 118 non hanno potuto fare nulla per rianimarlo.

Si tratta di un uomo di 68 anni, un italiano residente nel comune gardesano. L'uomo, secondo quanto si è appreso, indossava tutti i vestiti, pertanto l'ipotesi è che possa essere stato vittima di un malore cadendo nelle acque del lago di Garda.

Ultimo aggiornamento: 12:25

