VERONA - Il corpo di una persona è stato trovato stamane in un cantiere edile a San Martino Buon Albergo.

La vittima è un italiano di 40 anni. Il cadavere è stato scoperto dai muratori all'apertura del cantiere, in una zona residenziale del paese alle porte di Verona. L'uomo è sicuramente caduto dall'impalcatura, morendo per i gravi traumi riportati. Nessun segno di violenza è stato riscontrato. Il cantiere non è stato posto sotto sequestro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA