Cacciatore spara un colpo, ma sbaglia mira e ferisce una donna a un occhio

VERONA - Una donna di 51 anni è rimasta ferita ad un occhio in seguito ad un colpo sparato da un cacciatore che stava mirando ad una preda. L'incidente è avvenuto a Santa Maria di Zevio, in provincia di Verona. La donna sarebbe stata colpita fortunatamente non in pieno volto, ma da alcuni frammenti dovuti al colpo di fucile. È stata trasportata dai sanitari del 118 a Verona, all'ospedale di Borgo Trento, e non è in pericolo di vita. Sulla esatta dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della di Zevio e del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Bonifacio.