Veicolo in fiamme sull'autostrada del Brennero: code fino a 4 km e tratto chiuso

Veicolo in fiamme sull'autostrada del Brennero A22, tra Affi e Verona Nord carreggiata sud, code fino a 4 chilometri e disagi per i tanti automobilisti in viaggio. La segnalazione sul sito dell'autostrada è comparsa alle 14.22 di oggi, 31 maggio, con successivi aggiornamenti: il traffico è bloccato da ore e lo svincolo in entrata della stazione autostradale di Affi carreggiata sud è stato chiuso.