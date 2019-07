di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRENDOLA/ZIMELLA - Prosegue l'dopo lodi Brendola avvenuto lunedì scorso. Nella giornata di ieri, mercoledì 3 giugno, sono proseguite, da parte deui vigili del fuoco, le operazioni di contenimento e bonifica delle acque del fiume Gua' in località Molini a Zimella, in provincia di Verona, ai confini con il Vicentino.L'intervento era iniziato la notte precedente, quando residui di idrocarburi riversatisi nel fiume Brendola, che transita nel paese omonimo per poi continuare nel Veronese, sono stati individuati sulle acque. Sono stati predispostiper contenere gli inquinanti e contestualmente è stato utilizzato un prodotto naturale per disgregare gli idrocarburi. Sono state impegnate 15 unità e 6 mezzi, utilizzando anche tecniche rafting e fluviali. L'intervento proseguirà anche nella giornata odierna.