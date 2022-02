Bravata del deputato di FdI: posta su Instagram una sua foto nudo sulla neve

VERONA - Sta facendo il giro d'Italia la foro dell'on. Ciro Maschio, deputato veronese di Fratelli d'Italia, completamente nudo (è coperto nella parte intima da una mascherina, lui dice però che è un costume) sulla neve con la scritta: “Non fa freddo, non fa freddo”. Una gogliardata finita subito sui giornali, a cominciare dal Fatto quotidiano, con la foto che ritrae il deputato - vicepresidente della Giunta elezioni della Camera, ex presidente del consiglio comunale di Verona e coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni - ha pubblicato sul suo profilo Instagram, che ha 2.030 follower. Certo, uno potrebbe dire: sono vicende private. Ma quello è un profilo pubblico e, soprattutto, stiamo parlando di un onorevole della Repubblica.

Lui, sempre sui social, oggi ribatte: «Ieri - 13 febbraio, ndr - dopo aver sciato mi sono fatto una sauna e poi come si usa nei paesi del nord, mi sono tuffato nella neve. Migliaia di sportivi fanno crioterapia dopo lo sport. Incredibilmente della mia foto goliardica che richiamava con autoironia il film Rocky e dalla quale si vede che ERO IN COSTUME si é occupato il Fatto Quotidiano con un pezzo scandalistico scrivendo che ero “completamente nudo”. Non sono queste le cose di cui doversi vergognare. Non ho nulla da nascondere. E in mutande mi sarebbe davvero difficile farlo».



La replica

A dire il vero, non è la prima volta che Maschio finisce sulle cronache, e non solo cittadine. Soprattutto quando da presidente del consiglio comunale di Verona si scoprì che non aveva pagato un centinaio di multe per infrazioni stradali per una cifra totale di circa 16mila euro, che poi saldò. Ma dopo che tutto era finito sui giornali e dopo che le opposizioni si domandarono come fosse possibile che avesse collezionato una serie così imponente di sanzioni senza che l’amministrazione gliene chiedesse conto.

Stavolta, Maschio, 50 anni, s'è lasciato andare... sulla neve. Nudo però, quasi come mamma l'ha fatto.