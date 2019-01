Braciere in bagno: casa satura di monossido, morto un 48enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA - Erano da poco passate le 03,50 di questa mattina, 23 gennaio, quando personale vigile del fuoco del distaccamento di Bardolino è intervenuto per presuntadi carbonio in una abitazione. A dare l'allarme personale Suem che, intervenuto in Localitàa, ha constatatohe dimorava all'interno dell'appartamento.I pompieri intervenuti per effettuare delle verifiche, con strumentazione idonea a determinare la presenza di monossido, hanno rilevato il gas era presente, probabilmente sprigionato da un braciere messo nel bagno, stanza priva di ventilazione.