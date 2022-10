Coca-Cola dà un bonus da 800 euro per i dipendenti: per le bollette di acqua, luce e gas

VERONA - Coca-Cola, caro bollette e il welfare aziendale, l'annuncio arriva oggi: a partire da ottobre, quasi 1.700 collaboratori di Coca- Cola HBC Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, riceveranno un bonus di 800 euro spendibile tramite la piattaforma di welfare aziendale in una serie di servizi, tra cui il rimborso delle bollette di acqua, luce e gas (non appena saranno confermate, da parte dell'Agenzia delle Entrate, le proposte del DL Aiuti Bis).

Coca-Cola ha uno stabilimento in Veneto, a Nogara, in provincia di Verona. Questo è il più grande sito produttivo di Coca-Cola HBC in Italia ed il primo in Europa per capacità produttiva. Lo stabilimento è operativa dal 1975, da qui è partita la prima produzione di lattine in alluminio per il mercato italiano.

«In Coca- Cola HBC Italia ascoltiamo i bisogni dei nostri collaboratori e consideriamo il loro benessere un fattore fondamentale», sottolinea Emiliano Maria Cappuccitti, People & Culture Director Coca- Cola HBC Italia. Si tratta di «un risultato frutto delle richieste sindacali e del sistema di relazioni costruito negli anni. Il prossimo passo sarà ricercare, insieme, ulteriori importanti risposte per i dipendenti del gruppo nell'imminente apertura del confronto per il rinnovo del contratto integrativo di secondo livello», aggiungono Alessandro Anselmi, Angelo Paolella e Michele Tartaglione per le segreterie nazionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil.