BONAVIGO (VERONA) - Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone dismesso a Bonavigo, in provincia di Verona.



L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 12.30. La vittima, un uomo di 57 anni di Gubbio (Perugia) e dipendente di una ditta di Umbertide, stava effettuando un sopralluogo quando è precipitato da un'altezza di circa sette metri. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'elisoccorso del 118, che non hanno potuto che constatare la morte dell'uomo. Le cause della caduta sono al vaglio di Spisal e carabinieri.

