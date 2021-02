Bomba di 227 chili della Seconda Guerra Mondiale scoperta vicino alla stazione di Porta Nuova

VERONA - Pesa 500 libbre, ossia 227 chili, è di fabbricazione inglese, risale alla Seconda Guerra Mondiale ed è dotata di una sola spoletta. Sono le prime informazioni sulla bomba rinvenuta nel cantiere della filovia a Verona, vicino alla stazione di Porta Nuova, fornite dall'8/o Reggimento Genio Guastatori, incaricato dalla Prefettura per le verifiche tecniche.

Oggi si è tenuto un vertice, coordinato dalla Prefettura, per pianificare l'intervento per rimuovere e far brillare l'ordigno. Il raggio di sicurezza è stato quantificato in 1.386 metri, necessario per le future operazioni di rimozione. «Potrebbe essere necessario evacuare da un minimo di 2.950 persone ad un massimo di 26 mila cittadini. Il tutto tenendo conto delle misure anti Covid e, quindi, evitando ogni tipo di assembramento» ha spiegato il sindaco di Verona, Federico Sboarina.

