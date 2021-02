Bomba di 227 chili della Seconda Guerra Mondiale: 3.300 cittadini da evacuare per il disinnesco

VERONA - Bomba in via Città di Nimes: 3300 cittadini da evacuare in piena pandemia Covid. I cittadini dovranno lasciare le loro abitazioni perché interessate dall'area di sicurezza del disinnesco della bomba della Seconda Guerra Mondiale scoperta nei giorni scorsi. Lo ha stabilito oggi in un vertice in Prefettura lo stesso prefetto Donato Cafagna, illustrando il lavoro eseguito nelle scorse ore dai militari dell’8º Reggimento Genio Guastatori di Legnago, che ha permesso di ridurre a circa 500 metri il raggio interessato dall’evacuazione per le operazioni di disinnesco dell’ordigno. Un sospiro di sollievo perché si era paventata la possibilità che, in piena emergenza Covid, fossero ben 26mila i veronesi da allontanare dalle loro case e da ospitare quindi in centri di raccolta.

La bomba, rinvenuta in un cantiere della filovia tra via città di Nimes e via Dal Cero, lungo la circonvallazione esterna della città, è enorme: pesa 500 libbre, ossia 227 chili, è di fabbricazione inglese, ed è dotata di una sola spoletta.

Domani sarà deciso il bomba-day, che dovrebbe tenersi tra domenica 21 e domenica 28 febbraio. È previsto che l’operazione di disinnesco durerà circa due ore, fra le 7,30 e le 9,30. Già individuati i due possibili centri di accoglienza per le persone che dovranno lasciare le proprie abitazioni: la Gran Guardia e il centro sportivo Consolini in Basso Acquar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA