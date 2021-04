Coronavirus Veneto, 448 nuovi casi nella notte, il 30% nel Veronese Il bollettino

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi, 18 aprile 2021, ore 8. Sono 448 i nuovi positivi e 9 i morti nella notte. Sono in totale 401.450 i positivi da inizio pandemia, gli attualmente positivi sono invece 26.444 (-25). Il totale delle vittime sale a 11.104 il totale dei decessi dal febbraio 2020. I ricoverati in ospedale, tra positivi e negativizzati, sono 1503 (-8), ma aumentano a 263 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Prosegue comunque il calo degli ospedalizzati. La provincia con più casi è Verona (123) tutte sotto i 100 le altre a partire da Venezia (83).

Le 24 ore

I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono invece 761 mentre 16 i decessi. . I soggetti attualmente positivi in regione sono 26.444.

IL BOLLETTINO DI AZIENDA ZERO delle ore 8 ---> LEGGI E SCARICA

I dati del 17 aprile

Se si guardano i dati precedenti, ossia del sabato, resta sempre intorno alla soglia dei 1.000 nuovi casi al giorno l'andamento dei contagi Covid in Veneto. Cala però il numero dei ricoveri dei malati Covid nei normali reparti medici, oggi 1.503 , mentre c'è il leggero aumento delle terapie intensive a 263.

Vaccini in Veneto

Sono 25.037 le dosi di vaccino somministrate in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 1.268.680. L'aumento delle prime dosi è di 13.095 unità (902.306 complessive), mentre sono 11.942 i cicli completati in più (366.374). Il totale delle prime dosi somministrate riguarda il 18,5% della popolazione, quello dei cicli completati il 7,5%. L'87,8% degli over80 si è già visto somministrare almeno un vaccino.

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni