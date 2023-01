Bocconi per cani lasciati in strada: all'interno puntine e spilli

La Polizia Locale di Verona ha lanciato questa mattina una vera e propria allerta per l'ennesimo caso di bocconi con insidie per i cani, trovato lungo una strada cittadina. A scoprire queste nuove terribili esche, dei pezzo di wurstel con all'interno puntine da disegno, è stato un volontario e alle guardie zoofile dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali), che ha subito denunciato il caso alla Polizia municipale.

Dopo alcune esche avvelenate abbandonate in zona est del capoluogo scaligero, ora arriva quindi la segnalazione di wurstel con all'interno puntine da disegno, individuate nella zona della Bassona, vicino al campo sportivo, all'incrocio tra via Giovanni Falcone e via Ca' dell'Albera. Un gesto vile che potrebbe avere pesanti conseguenze per gli animali che dovessero ingoiare quell'allettante boccone. La Polizia Locale invita tutti i cittadini possessori di animali a prestare la massima attenzione quando li accompagnano lungo le strade e nelle aree cani appositamente attrezzate. È in corso una attività di verifica delle telecamere della zona per capire chi possa essere l'autore di un simile episodio e dal Comando di via del Pontiere scatta l'appello ai residenti a fornire ogni utile informazione. Il codice penale prevede all'art. 544bis la reclusione da quattro mesi a due anni per chiunque per crudeltà o senza necessità cagioni la morte di un animale, mentre l'art. 544ter sanziona le lesioni ad un animale con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.