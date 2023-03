Bivacchi e sporcizia, sgomberata l'ex caserma Riva di Villasanta

VERONA - Dopo la segnalazione di alcuni residenti, questa mattina, 24 marzo, il Reparto Territoriale della Polizia Locale di Verona ha sgomberato l'ex Caserma Riva di Villasanta, nel quartiere di San Zeno. Vi è stata trovata una decina di bivacchi, con condizioni igienico-sanitarie particolarmente precarie che potranno solo che peggiorare con il caldo delle prossime settimane. Da mesi vi vivono all'interno alcuni cittadini rumeni che al mattino molto presto si recano a lavorare in campi e nei cantieri edili. Sul posto anche i proprietari dell'immobile per la messa in sicurezza e la pulizia della zona. La Polizia Locale ha in atto una serie di controlli in tutti i quartieri per la verifica di immobili e aree abbandonate e lasciate al degrado