Bisarca sulla rotonda, camionista sviene e se la vede brutta. Villafranca, incendio nel capannone

VERONA - Doppio intervento nel pomeriggio per i vigili del fuoco scaligeri, chiamati ad accorrere, poco dopo le 14,30 in via Gumpert, in città. Una bisarca dopo aver perso il controllo aveva terminato la sua corsa sulla rotonda. Allertati dal 118 i pompieri hanno estratto l'uomo privo di coscienza ed hanno consentito quindi ai sanitari presenti già sul posto di effettuare le manovre di rianimazione cardio polmonare sull'uomo, con esito positivo.



INCENDIO NEL CAPANNONE.

Pochi minuti dopo al comando di Verona è giunta un'altra richiesta urgente, questa volta per incendio. I pompieri sono intervenuti a Villafranca per un incendio all'interno di un azienda di via Sommacampagna, specializzata in riciclaggio di materiali ferrosi. Ad andare a fuoco è stato del polistirene, prodotto coibentante utilizzato nei pannelli onduline con cui sono realizzate coperture e divisori. Ci sono voluti 11 uomini e 4 mezzi per effettuare lo spegnimento e per mettere in sicurezza il magazzino, operazioni durate a lungo.

