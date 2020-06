Bimba di 9 mesi dimessa dal pronto soccorso: «Semplice gastroenterite», muore a casa poche ore dopo

ROVIGO - Tragedia a Bergantino, comune polesano al confine con la provincia di Verona. Una bambina di 9 mesi è morta improvvisamente della sua casa. A chiamare il Suem, oggi 7 giugno alle 12.43, era stato il padre, disperato: “La bimba è fredda, la mamma sta facendo la respirazione bocca a bocca".



Quando sono arrivati i sanitari non c'era nulla da fare. Ieri i genitori erano stati con la bimba al pronto soccorso di Legnago per una gastroenterite. Sarebbero stati rimandati a casa.



Il Suem ha quindi avvisato i carabinieri per aprire un’indagine affidata al pm di turno di Rovigo.



+++ IN AGGIORNAMENTO +++ Ultimo aggiornamento: 16:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA