Biglietti vincenti non riscossi: ecco i 75mila euro veronesi

Dimenticanze... da centinaia di migliaia di euro: nell’ultima edizione della Lotteria Italia 2018/19 sono stati ben 37 i biglietti non riscossi, sei di seconda fascia – per un importo di 300mila euro – e 31 di terza fascia – per un valore di 775mila euro – che fanno la bella somma di un milione e 7mila euro. A cui si aggiungono 18.250 euro che 61 rivenditori hanno dimenticato di richiedere.



Anche a Verona ci sono stati dei vincitori «distratti», per un totale di 75mila euro non riscossi.



Ecco i biglietti «dimenticati», tutti di terza categoria da 25mila euro ciascuno:

P054137 venduto a Cavaion Veronese.

A22 L271942 Brentino Belluno.

A22 Q081487 Sommacampagna (venduto in A4).

