Raggira bidello e lo convince a trasferirsi in Romania: arrestato

VERONA - Un 51enne residente a Verona, Antonio Giuffrida, è stato arrestato dalla Squadra mobile scaligera con l'accusa di circonvenzione d'incapace. L'uomo aveva intrapreso una relazione d'amicizia con un 58enne, operatore scolastico, con deficit cognitivo. Il presunto truffatore lo aveva convinto a licenziarsi e trasferirsi con lui in Romania assieme alla compagna del 52enne. Una volta ottenuta la fiducia del bidello, il truffatore ha continuato per mesi a farsi consegnare soldi dalla sua vittima con continui prelievi al Postamat nella frazione di Chievo. In totale la somma ammonta a oltre 30mila euro.



La vittima del raggiro avrebbe anche venduto la sua casa per versare altri 38mila euro a colui che considerava un suo amico, tutto con la promessa di farsi una nuova vita in Romania. Gli agenti hanno messo le manette al 51enne mentre si trovava in un bar. L'uomo, che nega ogni accusa, al momento rimane in carcere, dopo che il giudice ha convalidato la misura cautelare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA