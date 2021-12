Downhill con 3 amici: 13enne salta dal trampolino con la bici e si schianta contro un albero, salvato dal Soccorso alpino

Verona - Oggi, 29 dicembre, alle 16.45 il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per un giovane ciclista caduto dalla sua bici dopo un salto dal trampolino, lungo un percorso di downhill in località Novaglie. Il tredicenne di Verona, che si trovava con tre amici, era stato sbalzato dal mezzo, aveva sbattuto su un albero ed era ruzzolato per terra, riportando una sospetta frattura alla gamba e altri possibili traumi.

Raggiunto dal personale sanitario dell'automedica e da un soccorritore che si trovava nelle vicinanze, al ragazzo sono state prestate le prime cure, mentre sopraggiungevano una squadra di soccorritori con un altro medico e i Vigili del fuoco. Sul posto erano presenti anche i familiari. Stabilizzato e imbarellato sul sentiero - si trovava una cinquantina di metri sotto via Torresin - il giovane è stato poi trasportato alla strada forestale e da lì fino all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Borgo Trento.

Poco dopo l'attivazione per questo intervento, il Soccorso alpino di Verona era stato allertato per una seconda emergenza: due escursionisti che avevano smarrito il sentiero in Val Sorda. Mentre una squadra si stava portando sul posto, fortunatamente i due sono stati incrociati da alcune persone di passaggio e riaccompagnati alla macchina. L'allarme è quindi rientrato.