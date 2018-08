Torna dal viaggio e va in hotel: si denuda, distrugge tutto e si barrica dentro

VILLAFRANCA - Un milanese 33enne la notte scorsa ha seminato il panico in un albergo a Dossobuono. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il giovane era appena rientrato da un viaggio all'estero e appena sbarcato in aeroporto a Verona si sarebbe allontanato dall'amico che viaggiava con lui. Stordito e confuso, ha iniziato a girovagare a piedi fino ad arrivare all'hotel di Dossobuono, procurandosi nel tragitto qualche ferita. Arrivato all'albergo si è completamente denudato e, sporco di sangue, è riuscito a entrare nell'hotel, dove ha distrutto il mobilio della hall e ha tentato di entrare in tutte le camere. All'arrivo dei militari il 33enne inizialmente ha rifiutato qualsiasi contatto; sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco di Verona ed un'autoambulanza del 118, oltre al negoziatore dell'Arma. Dopo due ore di tentativi di persuasione, i Carabinieri sono riusciti ad entrare al piano dove l'uomo si era barricato e lo hanno bloccato. Quindi è stato sedato e trasportato all'ospedale di Villafranca dove si trova tuttora ricoverato. Per lui scatterà una denuncia a piede libero per il reato di danneggiamento.

