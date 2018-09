Si ribalta mentre guida il trattore: agricoltore muore schiacciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARDOLINO (VERONA) - Agricoltore rimane incastrato sotto ad un trattore e muore schiacciato. Oggi, all'incirca alle quattro del pomeriggio, i vigili del fuoco di Bardolino sono intervenuti per un incidente agricolo nel comune di Castelnuovo del Garda. A causa del ribaltamento del trattore un agricoltore ha perso la vita, l'incidente è accaduto nelle campagne che si estendono vicino alla SR 11 all'incrocio con via Brennero.Arrivati sul posto, con l'ausilio dell'autogrù giunta da Verona, i pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre l'uomo dal mezzo. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita.