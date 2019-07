BARDOLINO (VERONA) - Un cittadino bengalese è stato arrestato dai Carabinieri di Bardolino (Verona) con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza, che aveva palpeggiato mentre questa stava camminando sul lungolago di Bardolino in compagnia del fidanzato.



È stato proprio il ragazzo a dare l'allarme al 112, segnalando che la fidanzata era stata vittima di molestie sessuali, fornendo una dettagliata descrizione dell'uomo datosi alla fuga. I carabinieri hanno intercettato lo straniero che è stato poi riconosciuto dalla vittima, ancora in stato di choc.



La ragazza ha raccontato di essersi fermata per scattare alcune foto al panorama e il cittadino bengalese si è avvicinato e le avrebbe palpeggiato un seno, fuggendo poi di corsa. L'uomo, a seguito di giudizio direttissimo, è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.

