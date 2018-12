VERONA - La Polizia Stradale di Verona ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare (4 in carcere una ai domiciliari), tra Verona, Salerno e Milano, nei confronti di altrettante persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alle truffe, alla appropriazione indebita ed alla ricettazione.



Il sistema era tanto semplice quanto geniale e remunerativo: i truffatori avevano intestato ad un prestanome una ditta di autotrasporti che si proponeva sul mercato a prezzi stracciati (circa la metà del valore di mercato). Una volta ottenuta da ditte e distributori la commessa per effettuare un trasporto merci, si presentavano con regolari bolle a prelevare il carico per poi sparire.



Grazie anche all´utilizzo dei social network da parte dei camionisti, la Polizia è riuscita a recuperare due carichi per un valore di oltre 150.000 euro.

