Perde il controllo della bici: bambina di 8 anni precipita nel torrente Foto

GREZZANA - Nella serata del 3 luglio, alle ore 21.20, i vigili del fuoco scaligeri sono intervenuti per soccorsoNel comune diin via Dorighi, in località Lugo, unaperdendo il controllo della propriaera caduta in un torrente, che corre parallelo alla via, finendo sulle pietre dopo unGiunti sul posto, con 2 mezzi e 7 uomini, i vigili del fuoco hanno approntato una manovra SAF, Speleo Alpino Fluviale per issare e riportare in strada la bambina, utilizzando una barella Toboga, dopo che il personale sanitario aveva provveduto a stabilizzare e immobilizzare la paziente. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 22.15 con il ricovero della piccola presso l'ospedale di Borgo Trento di Verona. CSE David D'Aprile Co.Em. CDV - Comunicazione in Emergenza Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona.