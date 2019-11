"Buu" a Balotelli, sospesa la chiusura della curva del Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - La corte sportiva d'appello nazionale della Figc ha sospeso la chiusura del settore Poltrone Est dello stadio, decisa dal giudice sportivo per cori razzisti contro Mario Balotelli durante la partita dell'Hellas contro il Brescia.La Corte ha disposto un supplemento istruttorio per esaminare il ricorso presentato dal club veneto, sospendendo la sanzione in vista della partita Verona-Fiorentina di domenica.La Corte ha ritenuto necessario un supplemento istruttorio «per individuare con esattezza il settore di provenienza dei cori di discriminazione razziale nonché la loro percezione e dimensione» e ha invitato la Procura federale a «espletarli entro il termine di venti giorni per consentire di definire il procedimento nei tempi normalmente previsti».