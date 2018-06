Badante moldava arrestata, prelevava col Bancomat degli assistiti

VERONA - I carabinieri di Zevio (Verona) hanno arrestato una cittadina moldava di 37 anni con l'accusa di utilizzo fraudolento di carte bancomat finalizzato al furto aggravato. L'arresto è scaturito dagli accertamenti in seguito alla denuncia presentata dei familiari di una coppia di anziani del luogo, i quali avevano notato strane movimentazioni sui conti correnti bancari dei loro congiunti.



L'attenzione si è rivolta sulla donna, che saltuariamente assisteva i due anziani come badante; era l'unica che avesse potuto avere accesso ai luoghi dove erano custodite le carte bancomat dei due anziani ed i relativi codici. Così oggi la donna è stata bloccata in flagranza, mentre compiva l'ennesimo prelevamento da 250 euro. La 37enne ha confessato il reato, non prima di vedersi contestare dai carabinieri anche altri quattro prelievi fraudolenti della stessa entità. Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza con rito direttissimo che si terrà domani al Tribunale di Verona.

