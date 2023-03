Baby bang violenta: rapine, furti, spaccio. In carcere 5 giovani

VERONA - La Squadra mobile della Questura di Verona ha dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare che dispone la custodia in carcere nei confronti diritenuti responsabili di associazione per delinquere,, furto aggravato, ricettazione, violenza privata, lesioni aggravate e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica scaligera, sono state condotte dalla Squadra Mobile a partire dal dicembre 2021 fino ad agosto dello scorso anno, in seguito a numerosi episodi come rapine, furti ricettazioni, commessi da una. Il gruppo sceglieva di agire improvvisamente individuando le vittime e le modalità della singola azione criminale, adattando il modus operandi in base ai rischi e alle risorse disponibili, con la consapevolezza di avere le condizioni giuste per delinquere. La banda presentava al proprio interno una struttura organizzativa con ruoli e compiti predefiniti, radicata sul territorio, in particolare nel quartiere di appartenenza. Infine, la baby gang ha pubblicizzato le proprie azioni attraverso la diffusione di video e foto sui social network senza temere le conseguenze delle proprie condotte.