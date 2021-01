Baby gang pesta un 15enne: calci, pugni e minacce con il coltello per rubargli bici e giacca

VERONA - È caccia alla baby gang che a Verona verso le ore 18 di oggi, 14 gennaio, ha rapinato un ragazzino di 15 anni. Il quindicenne è stato aggredito e preso a pugni da un gruppo di suoi coetanei che gli hanno rubato la bicicletta e la giacca. Il giovane aggredito ha subito chiesto aiuto al 112 denunciando di essere stato vittima della rapina. I primi accertamenti hanno permesso di ricostruire i fatti: in Vicolo Cieco Galline il giovane è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi e quando uno di questi, dopo aver estratto un piccolo coltello lo ha minacciato per rubargli la bicicletta e la giacca. Per vincere la resistenza della vittima, l'aggressore l'ha anche colpito al volto con un pugno, scappando con la refurtiva. Sono in corso indagini per identificare l'autore e gli altri componenti della baby gang.

