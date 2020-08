Baby bulle, calci e pugni in spiaggia alla ragazzina di 15 anni per rubarle la collana

VERONA - Tre ragazzine di 15 anni, due di Milano e una di Fano, sono state denunciate dai carabinieri di Riccione per lesioni e rapine. In gruppo hanno aggredito una coetanea di Verona in vacanza a Riccione con i genitori e due amiche. Domenica notte sul lungomare di Riccione, le tre ragazzine hanno accerchiato la veronese dopo che questa aveva urtato con una spalla una delle milanesi. Un affronto che le è costato calci e pugni, tanto che dal Pronto soccorso l'hanno dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Un'aggressione, da parte delle tre, che neanche l'intervento delle amiche, di alcuni passanti e di un bagnino hanno evitato il peggio. Stando alle testimonianze, le milanesi erano con un gruppo di almeno di una decina di altri giovanissimi. Quando sono arrivati i carabinieri di Riccione hanno identificato le 15enni e soccorso la vittima. Portate in caserma le ragazzine sono state raggiunte dai genitori. Per le 15enni una denuncia a piede libero, trasmessa al Tribunale dei Minori di Bologna, per lesioni e rapina, perché durante l'aggressione alla veronese sarebbe stata strappata anche una catenina.

