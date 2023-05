Bussolengo. Mamma bradipo partorisce il suo piccolo a testa in giù ripresa da un turista Video

BUSSOLENGO (VERONA) - Baby bradipo nasce in diretta tra i rami degli alberi al Parco Natura Viva di Bussolengo ripreso dal cellulare di un visitatore. Il lieto evento lo scorso 6 maggio e quelle riprese dal fortunato turista, sono le prime immagini che documentano il parto di un esemplare di questa specie nelle ore diurne.

Il parto a testa in giù tra i rami

Mamma Wendy continuava ad avanzare appesa al ramo, a testa in giù, per assencondare le contrazioni. Il suo piccolo stava venendo alla luce proprio in quegli istanti. Il visitatore, per una fortunata casualità, stava riprendendo l'esemplare adulto quando questo ha partorito. «I bradipi vivono la loro vita quasi interamente a testa in giù sugli alberi - spiega Camillo Sandri, direttore zoologico del Parco Natura Viva - comprese attività come l'accoppiamento e il parto. E la nostra Wendy, già mamma di 6 figli e 4 volte nonna, ci ha regalato due minuti davvero emozionanti. Ormai mamma esperta, come sempre ha condotto tutte le fasi in totale autonomia. Non appena il suo piccolo è quasi interamente venuto alla luce, lei lo ha aiutato tirandolo su e lo ha posizionato sul suo ventre, da dove guarderà il mondo per le prossime settimane. La letteratura scientifica ci dice che un piccolo di bradipo alla nascita pesi intorno ai 350 grammi e che sia lungo circa 25 centimetri.

Per il momento, starà al caldo e succhierà il latte ben ancorato alla sua mamma».

Il nome del cucciolo

Il cucciolo di Wendy è l'unico bradipo ad essere nato in Italia quest'anno, il piccolo è l'ottavo al mondo dall'inizio del 2023. Tutto si è svolto senza alcuna complicazione e a decidere il nome del nuovo arrivato saranno i keeper (gli addetti che se ne prendono cura quotidianamente) del Parco Natura Viva con una comunicazione sui canali social del parco. Al momento non si conosce infatti nemmeno il sesso del cucciolo.

