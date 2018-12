I dipendenti Melegatti fra i Babbi Natale in corsa, ma col vestito blu

VERONA - Anche i 35 lavoratori della Melegatti correranno domenica prossima 16 dicembre la nona edizione della «Christmas Run», la tradizionale corsa dei Babbi Natale di Verona. A differenza di tutti gli altri podisti, che indosseranno il classico costume natalizio rosso, i lavoratori dell'azienda dolciaria vestiranno un costume blu, come il colore del packaging del celebre pandoro.



La nuova proprietà di Melegatti, la famiglia vicentina Spezzapria che ha rilevato il gruppo dal fallimento, ha deciso di legare il marchio del pandoro alla corsa in programma a Verona domenica prossima, con partenza da piazza Bra. L'iniziativa ha uno scopo benefico: il ricavato sarà devoluto quest'anno al Comitato Uffi Onlus-United For Fighting.

© RIPRODUZIONE RISERVATA