Autostrada del Brennero, incidente con un ferito grave e lunghe code

Incidente poco dopo le 12 con un ferito grave sull’Autostrada del Brennero, poco dopo Verona, in direzione Nord. Il ferito è stato soccorso dagli operatori del 118 arrivati sul posto con l’elicottero ed un’ambulanza. Estratto dalla vettura è stato elitrasportato all’ospedale di Borgo Trento. Sul luogo la Polizia Stradale per i rilievi e per gestire il traffico. Code in direzione Nord.