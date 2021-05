Percorre l'A22 in contromano per 11 chilometri e poi si schianta contro altre due auto

VERONA - Ieri sera, domenica 23 maggio, un'auto è entrata in autostrada al casello di Verona Nord percorrendo l'A22 in contromano fino ad Affi, prima di schiantarsi contro altre 2 auto. Quasi 11 chilometri, evitando altri veicoli in senso opposto. Nelle altre due vetture coinvolte nello schianto c'erano 2 persone a bordo di una e 4 nell'altra.

Nessuno è rimasto ferito gravamente e solo l'automobilista che ha imboccato contromano l'A22 è stato portato in ospedale. L'autostrada è rimasta chiusa un'ora e la dinamica è al vaglio della polizia stradale.