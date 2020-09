VERONA - «Se le forze politiche e il Governo avranno una interlocuzione importante è possibile». Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, oggi in visita a Verona, rispondendo ai giornalisti sull'ipotesi di portare in Parlamento a ottobre la legge sull'Autonomia. «Io penso - ha proseguito Fico - che anche sull'autonomia il lavoro debba essere fatto insieme. Su provvedimenti importanti grazie alla sinergia tra Stato e Regioni e con il Parlamento si può ipotizzare sicuramente una strada; non so se sarà ottobre, ma è importante che forze politiche e maggioranza arrivino preparati in aula», ha concluso.

«Sulla scuola eviterei in genere le polemiche, è chiaro che ci sono delle difficoltà ma è il nostro bene primario l'educazione dei ragazzi, quindi dobbiamo vincere assieme la sfida, non solo una parte dello Stato ma tutto lo Stato assieme». Lo ha detto a Verona il presidente della Camera, Roberto Fico. «Serve una grande alleanza - ha proseguito - con il mondo della scuola e le famiglie perché la ripresa della scuola funzioni al meglio anche se con il Coronavirus. Sono certo però che ce la faremo. Come l'Italia ha già dimostrato di essere uno dei paesi migliori a gestire l'emergenza, così riusciremo anche con la scuola», ha concluso.

