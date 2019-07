​In autobus da Parigi a Verona con lo zaino carico di eroina e cocaina

VERONA - La Guardia di finanza di Verona ha arrestato nei pressi della stazione ferroviaria scaligera due trafficanti internazionali di stupefacenti trovato con 1,7 kg tra cocaina ed eroina.



I due stranieri, giunti a Verona con un autobus di linea proveniente da Parigi, avevano insospettito i finanzieri per il loro fare guardingo e dalla fretta con cui cercavano di scendere dall'autobus. Fermati per un controllo i due uomini hanno reagito con nervosismo e insofferenza, affermando al momento di essere dimoranti in Italia in quanto cittadini rifugiati. Il loro comportamento e la ritrosia a rispondere alle domande circa i motivi del viaggio in Italia hanno amplificato i sospetti e, nel momento in cui uno di loro ha tentato di disfarsi di uno zainetto, dove sono stati trovati alcuni ovuli di droga, sono stati fermati.



Portati in caserma, ai due sono stati sequestrati complessivamente 154 ovuli pieni di cocaina (circa 700 grammi) ed eroina (oltre un chilo) per un valore sul mercato di oltre 100 mila euro. I trafficanti prima di essere portati in carcere, sono stati ricoverati precauzionalmente presso i reparti di rianimazione degli ospedali di Verona e Peschiera per la completa evacuazione degli ovuli. Sono accusati di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

