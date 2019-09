Autoarticolato sfonda la recinzione e precipita dal ponte per 7 metri Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA - Un incidente davvero tremendo stanotte alle tre in viale delle Nazioni a Verona: un autoarticolato, appena uscito dal casello autostradale di Verona Sud, per cause ancora da accertare, ha sfondato la recinzione che delimita il ponte andando a finire sulla sottostante via facendo un volo di circa sei, sette metri.L'autista, un 43enne dello Sri Lanka, è rimasto ferito. Sarà sottoposto ad accertamenti psicofisici. Fortunatamente, nessun mezzo ha transitato sulla strada prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, gli ausiliari dell'autostrada Brescia-Padova e ma municipale.