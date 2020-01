Vano nascosto nell'airbag: dentro c'era un chilo di cocaina

VERONA - Un cittadino romeno di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri di San Michele Extra (Verona) che hanno sequestrato un chilo e 100 grammi di cocaina.



L'uomo è stato tradito da un'inversione di marcia che ha fatto scattare un controllo da parte della pattuglia dell'Arma. Il database dei carabinieri ha rivelato che su quell'auto c'era una segnalazione della Polizia romena. Così sono iniziati accertamenti più approfonditi: nascosto sotto un casco da motociclista, all'interno della vettura, c'era un involucro contenente un etto di cocaina. L'uomo è stato portato in caserma, mentre l'auto veniva ispezionata con maggiore attenzione. Il grosso della droga, un chilo di cocaina, era in un vano ricavato al posto dell'airbag . I carabinieri sospettano che il sistema sia stato utilizzato più volte da corrieri della droga, come il cittadino romeno finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga sul mercato dello spaccio avrebbe fruttato oltre 50mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA