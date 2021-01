Prestanome con 246 veicoli intestati e 180mila euro di tasse non pagate: denunciato

VERONA - Un uomo di 51 anni è stato denunciato dalla Polizia locale di Verona perché durante un normale controllo è risultato essere un prestanome con a carico ben 246 veicoli intestati e 180 mila euro tra tasse e sanzioni non pagate. L'uomo, un nigeriano, è stato denunciato con l'ipotesi di reato di truffa e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. Interrogato, ha confessato di aver messo a disposizione i suoi dati e i documenti ad amici e connazionali per l'acquisto di veicoli, alcuni dei quali probabilmente già espatriati. Mezzi che, secondo fonti delle forze dell'ordine, spesso vengono utilizzati per furti, rapine o trasporto di droga, in quanto i conducenti sono così difficilmente identificabili.

Ultimo aggiornamento: 20 Gennaio, 08:21

