VERONA - Continua l'espansione in Veneto del Gruppo Ceccato. Da aprile, infatti, la concessionaria L'Automobile di via delle Nazioni a Verona è stata acquisita dalla società vicentina, oggi tra i maggiori players nazionali del settore automobili, con un fatturato 2020 pari a 550 milioni, fra i primi 3 per auto vendute in Italia (30 mila nel 2019 di cui 17 mila nuove), primo dealer Fca (13 mila nel 2019). Un'operazione che arriva dopo...

