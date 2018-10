Auto sbanda e finisce nell'Adige, miracolati i due occupanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERONA Intorno alle 2 di questa notte i Vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso a due persone, un uomo ed una donna, che con la propria auto sono caduti nel greto del fiume Adige in Lungadige Catena, in centro città a Verona.A seguito di una fuoriuscita autonoma, la macchina è rimasta in posizione quasi verticale, con la parte anteriore immersa nell'acqua e col rischio di capovolgersi nel fiume. I pompieri, in assetto Speleo Alpino Fluviale, hanno tratto in salvo gli occupanti e li hanno affidati alle cure dei sanitari; gli infortunati, apparentemente illesi, sono stati trasportati al vicino ospedale di Borgo Trento per accertamenti.Le operazioni sono durate più di un'ora, durante la quale è stata anche recuperata l'auto usando l'autogrù. Oltre alle 2 squadre di vigili sono intervenuti Polizia di Stato e Polizia locale.