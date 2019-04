Controlli alla famigliola in auto: papà tunisino assale i militari e si fa scudo col figlioletto

VERONA - Si è fatto scudo con il figlio di tre anni mentre i carabinieri cercavano di arrestarlo e la moglie lo guardava la scena, sconvolta.



C'è voluto l'arrivo di più pattuglie per bloccarlo, arrestarlo e mettere in sicurezza il piccolo e la donna. È accaduto a San Massimo: i militari avevano bloccato la vettura Stagion wagon sulla quale viaggiava un tunisino di 38 anni con la famiglia. Fin da subito l'uomo ha iniziato ad inveire contro i Carabinieri, mettendo in mezzo anche il figlio di tre anni.



Soltanto con l'arrivo dei rinforzi, bambino e moglie sono stati fatti allontanare al sicuro, mentre i militari hanno trovato sull'auto dell'uomo un blocco di cocaina da 120 grammi e quasi duemila euro in contanti. Il 38enne a quel punto è stato arrestato e portato nel carcere di Montorio. Si tratta di R. Z., classe ’81, con precedenti: gli si contesta la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e la "resistenza a pubblico ufficiale".

