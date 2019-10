Controllo in stazione: manifesta nervosismo, arrestato rapinatore latitante

VERONA - Un latiiante romeno è stato arrestato perché deve scontare una condanna a 2 anni e 5 giorni di reclusione per una rapina commessa a Firenze nel 2010 ai danni di un connazionale: pensava di poter sfuggire al controllo della Polfer di Verona, impegnata in uno dei numerosi servizi svolti alla stazione di Porta Nuova, ma invece per lo straniero si è interrotta una latitanza durata oltre un anno.



L'uomo, individuato nell'atrio della stazione, ha subito manifestato segni di evidente preoccupazione al controllo, consapevole del fatto che da quel momento si sarebbero per lui riaperte le porte del carcere. Un controllo alla banca dati difatti ha evidenziato la pendenza dell'ordine di carcerazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA